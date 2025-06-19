Объявлен в международный розыск: тесть Прилучного скрывается от закона

Тестя актера Павла Прилучного Аршака Брутяна заочно арестовали в РФ. Его обвиняют в незаконной организации азартных игр, сообщает РИА Новости .

Данные Брутяна появились в базе МВД — он объявлен в международный розыск. При этом в карточке не указано, по какой именно статье.

Как пояснил источник, речь идет о ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

Максимальный срок, который грозит Брутяну по данной статье, — 6 лет тюрьмы.

В марте 2024 года в Сети появилась информация о задержании Брутяна и иных лиц, причастных к открытию подпольного казино в столице. По имеющимся данным, мужчину отпустили после беседы с сотрудниками полиции.

Аршак Брутян — отец актрисы Зепюр Брутян, ставшей пару лет назад супругой артиста Павла Прилучного. Пара воспитывает сына.