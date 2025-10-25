Обедневший режиссер Фрэнсис Форд Коппола начал продавать личные вещи

Режиссер культовых фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсис Форд Коппола испытывает трудности с финансами. Кинематографист решил выставить на аукцион личные вещи, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The New York Times.

Коппола заявил, что решился на такой шаг ради возможности «удержаться на плаву» после того, как его последний фильм не окупился. Один из главных лотов на аукционе — разработанные самим режиссером в сотрудничестве с компанией F.P. Journe часы.

Коппола выпустил свой фильм «Мегалополис» в сентябре прошлого года. Почти весь проект финансировался за счет самого режиссера. Однако при затратах в 120 млн долларов лента заработала всего 14,4 миллиона долларов.

Сам кинематографист не отчаивается. Он отметил, что многие его фильмы со временем окупаются. Так было и с «Апокалипсисом сегодня», который сначала вогнал режиссера в долги, а спустя время заработал в прокате 150 млн долларов.

В августе этого года легендарный режиссер «Крестного отца» попал в итальянскую клинику. Он был госпитализирован с сердечными осложнениями.

