Легендарный режиссер «Крестного отца» попал в итальянскую клинику

сегодня в 22:29

Коппола госпитализирован в Риме с подозрением на проблемы с сердцем

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, 86-летний мастер кинематографа, находящийся в Италии с середины июля, был госпитализирован с вероятными сердечными осложнениями.

В настоящее время создатель культовой киносаги «Крёстный отец» проходит комплексное кардиологическое обследование. Поводом для обращения за медицинской помощью стали жалобы на работу сердечно-сосудистой системы.

Коппола прибыл в Италию для презентации своей картины «Мегалополис» на кинофестивале в южных регионах страны.