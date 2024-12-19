Новогодний спектакль «Русского балета» Подмосковья показали в Китае

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» в Пекине на сцене театра «Тянцяо» представил спектакль «Щелкунчик» в постановке художественного руководителя театра народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Этим балетом театр открыл новогоднее турне по городам Китая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Русский балет» привез в поднебесную шедевры П. И. Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Именно эти произведения здесь очень востребованы и каждый раз проходят с большим успехом. В спектакле занят первый состав труппы. Свое искусство демонстрируют заслуженные артисты Дмитрий Котермин и Мстислав Арефьев, лауреаты международных конкурсов Екатерина Мартинес, Екатерина Макеева, Гликерия Мурашкина, Алла Валиева, ведущие солисты Владимир Минеев, Георгий Сорокин и другие артисты.

После Пекина театр выступит в Шанхае, Ухане, Шэньчжэне и других городах Китая.

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» гастролирует в Китае практически ежегодно. Театр приглашают на все фестивали, связанные с русской культурой и искусством в течение вот уже более двадцати лет. Постановки театра Вячеслава Гордеева здесь ценят за гармонию, красоту линий, музыкальность и приверженность русской академической школе.

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