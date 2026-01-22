Новогодний квартирник прошел в ДК «Спартак» Раменского округа 19 января

сегодня в 16:31

Традиционный новогодний квартирник состоялся 19 января в ДК «Спартак» Раменского округа, где местные артисты выступили перед зрителями в уютной атмосфере, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцене выступили молодежная группа «GBG» и участники молодежного театра «Синяя птица». Артисты исполнили музыкальные композиции и авторские стихотворения, продемонстрировав свои таланты.

Квартирник стал частью культурной программы округа и способствовал развитию местных творческих коллективов. Подобные события регулярно проходят в учреждениях культуры Раменского округа для поддержки молодежи и развития культурной жизни территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.