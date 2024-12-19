Новогоднее чудо ожидает каждого юного мытищинца

В Мытищах депутаты и сторонники партии «Единая России присоединились к акции „Елка желаний“, чтобы помочь исполнить детям из семей бойцов погибших в зоне проведения специальной военной операции их мечты, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие состоялось в местном отделении партии «Единая Россия». Глава округа Юлия Купецкая подчеркнула, что в преддверии новогодних праздников у всех есть возможность побыть в роли добрых волшебников.

Желания, которые попросили исполнить ребята, у всех разные. Кто-то мечтает о кукле, велосипеде или конструкторе, но их исполнение обязательно сделает детей чуточку счастливее.

Депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын отметил, что эта акции проходит уже пятый год. В этом году она направлена на детей, чьи отцы отдали свои жизни в спецоперации.

«Я считаю, что очень важно, чтобы Новый год был для них праздником, — подчеркнул он. — Мне достался шарик с желанием, которое написал девятилетний мальчик и попросил конструктор лего. Возможно, он хочет стать архитектором. Обязательно исполню мечту этого ребенка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.