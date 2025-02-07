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Новгородская область вошла в топ-10 регионов по созданию модельных библиотек

Новгородская область вошла в десятку лучших регионов России по созданию детских модельных библиотек. Заместитель председателя правительства Елена Кирилова рассказала о результатах национального проекта и планах на будущее, сообщает «Бриф24» .

Она отметила, что за шесть лет реализации нацпроекта «Культура» в регионе открыто 11 модельных библиотек, включая 4 центральные и 7 детские.

«В 2025 году мы продолжим работу по модернизации библиотечной сферы уже в рамках нацпроекта „Семья“», — добавила Кирилова.

К модельному стандарту будут приведены три муниципальные библиотеки в городах Чудово, Сольцах и Великом Новгороде. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Елена Кирилова.

Тем временем в 2025 году в библиотеках Московской области запланировано проведение более 20 фестивалей различной направленности и тематики.