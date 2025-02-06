Более 20 фестивалей пройдет в библиотеках Подмосковья в 2025 году

В 2025 году в библиотеках Московской области запланировано проведение более 20 фестивалей различной направленности и тематики. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Для проведения в наступившем году намечается 21 фестиваль. Среди направлений мероприятий: книжные, литературные, поэтические, семейного чтения, краеведческие, песенно-поэтические. Площадками для проведения фестивалей станут центральные библиотеки городских округов Мытищи, Долгопрудного, Луховиц, Красногорска, Сергиева Посада, Серпухова и других. В рамках фестивалей состоятся мероприятия, направленные на привлечения внимания к чтению и литературе, продвижению русского языка и литературы, популяризации Культурного кода региона. В библиотеках для читателей будут организованы литературные чтения, авторские встречи и презентации новых книг, книжные выставки, чтения вслух литературных произведений и лекции, литературные викторины и конкурсы и многое другое. Мероприятия, проводимые в библиотеках Подмосковья, рассчитаны на интересы читателей разных возрастных категорий.

Так, в феврале в библиотеках Ивантеевки состоится литературно-творческий фестиваль «Мартовский кот». В библиотеке им. Андрея Белого, г. о. Балашиха, пройдет литературный фестиваль «Поэтическое стояние», а в Центральной библиотеке им. А. Ахматовой, г. о. Домодедово, с конца февраля по конец марта запланирована творческая ярмарка «АРТ-весна-2025».

В марте читателей библиотек Долгопрудного будет ждать литературный фестиваль «Поэзия высокого полета», а в библиотеках Красногорска — «Серебряный звон: голоса молодых». В библиотеках Протвино и Серпухова состоится литературный фестиваль имени Е. Р. Дашковой. Библиотеки г. о. Домодедово приглашают на литературно-поэтический фестиваль «Победа — гордый флаг Отечества».

Краеведческий фестиваль «Солнечногорский лосенок» пройдет в библиотеках муниципалитета в апреле, а в Красногорске библиотеки организуют библиотечный рок-фестиваль «Краснокнижники».

К празднику Великой Победы будет приурочен песенно-поэтический фестиваль «Победа в сердце моем», который состоится 9 мая в библиотеках Домодедово. В библиотеках Луховиц в мае пройдет фестиваль семейного чтения «Библиофест», а в библиотеках Балашихи весь месяц будут проходить мероприятия литературного фестиваля «Славянские встречи».

Летом жителей и гостей г. о. Мытищи в библиотеках ждет литературно-книжный фестиваль «Читаем вместе». Экологические фестивали пройдут в библиотеках Ленинского округа — «ЭкоБиблиоФест»; Протвино, г. о. Серпухов, — «Мой дом — Протвино».

В августе–сентябре гостей Центральной библиотеки им. В. В. Розанова Сергиево-Посадского г. о. приглашает фестиваль театров кукол «Коврижка», а в Центральной детской библиотеке им. Бориса Васильева пройдет литературный «Рябиновый фестиваль». В библиотеках Долгопрудного состоится литературная ярмарка «Литературный Долгопрудный: арт-квартал Кузнецов».

Читателей библиотек г. Протвино, г. о. Серпухов, в ноябре ждет литературный фестиваль «ПроЧитай».

В декабре библиотеки Лотошина проведут литературный фестиваль «Неизбывный вертоград», в ивантеевских библиотеках состоится новогодний творческий фестиваль от «Города мастеров Ивантеевки», а в Центральной библиотеке им. В. В. Розанова, г. о. Сергиев Посад, пройдет ярмарка-выставка изделий ручной работы «Новогодний маркет «Арт-штучки».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.