Новая выставка художников и скульпторов открылась в Ленинском округе

В историко-культурном выставочном центре Ленинского округа состоялось торжественное открытие выставки «Осенний вернисаж». Экспозиция объединила работы двенадцати художников и скульпторов Москвы и Подмосковья, педагогов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Я работаю в разнообразных техниках. Закончила Академию акварели и изящных искусств. Уникальность нашего учебного заведения в том, что мы используем как масляные краски, так и акварель. Мы осваиваем различные прикладные направления, среди которых есть те, что мне особенно интересны. Это офорт — техника печатной графики, а также скульптура», — поделилась одна из художниц, чьи картины представлены на выставке, Евгения Данилова.

Сообщается, что церемония открытия прошла в теплой и творческой атмосфере. Художники и скульпторы лично представили свои работы зрителям. Экспозиция включает работы, выполненные в различных техниках и жанрах. Посетители смогут увидеть живопись, графику, офорты, миниатюры, эмали и анималистическую скульптуру. Художественные произведения выполнены с использованием акварели, масла, темперы, гуаши, а также в смешанной технике. На выставке представлены натюрморты, пейзажи, портреты и жанровые композиции, созданные в студии и на открытом воздухе. Особого внимания заслуживает раздел анималистической скульптуры. Мастера этого жанра тщательно изучают анатомию и поведение животных, чтобы достичь максимальной реалистичности.

Посетить выставку, открытую для всех желающих без ограничений по возрасту, можно до 8 октября в историко-культурном выставочном центре Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.