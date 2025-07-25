Новая книга Маргариты Симоньян поступит в продажу в конце июля

31 июля на прилавках книжных магазинов появится новая книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Издательство АСТ заявило о стартовом тираже в 45 тысяч экземпляров.

«Только за первую неделю после анонса о выходе новинки возможностью оформить предзаказ воспользовались почти 10 000 человек. Стартовый тираж „В начале было Слово — в конце будет Цифра“ — 45 000 экземпляров», — отметили представители издательства.

В пресс-службе АСТ подчеркнули, что роман, повествующий о судьбе человечества через 60 лет и грядущем апокалипсисе, создан на основе Библейских пророчеств.

«Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без нее. Вот вы прочитайте — и определите», — поделилась автор книги.

По словам Маргариты Симоньян, все средства, вырученные от продаж ее книг, в полном объеме направляются на благотворительность.