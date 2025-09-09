Нижегородский артист «оживил» в своем клипе знаменитых покорителей Арктики

Певец из Нижнего Новгорода Александр Шалунов представил клип к своей песне «Белая дорога», созданный при помощи нейросетей. В нем «ожили» известные покорители Арктики. Сам артист также предстает в образе одного из первопроходцев освоения северных земель, сообщает pravda-nn.ru .

Меховая пушистая шуба, покрытые инеем ресницы и брови, бушующие волны, паруса, развевающиеся на ветру, бескрайние ледяные просторы, самоедские лайки — все это создает впечатление, что видео действительно было снято на Крайнем Севере, где на протяжении веков первооткрыватели совершали подвиги во имя России. Однако этот клип является демонстрацией того, как современные технологии искусственного интеллекта способны реалистично воссоздать то, что ранее требовало сложных экспедиций и многомесячной работы.

Музыкант поделился информацией о том, как возникла идея этого уникального видеоролика.

В клипе демонстрируются не только ожившие изображения известных советских полярных экспедиций, но и исследователи, от которых почти не осталось даже портретов. Семен Дежнев, Харитон Лаптев, Степан Крашенинников, Семен Челюскин, Фердинанд Врангель и многие другие покорители Севера воссозданы с документальной точностью и «оживают» в кадре, совершая свои подвиги освоения суровых земель — борются с непогодой, преодолевают льды и снежные заносы, несмотря на ветер и стужу.

Все началось с песни «Белая дорога». Александр исполнил и записал ее несколько лет назад. С детства ему запомнилась легенда о камне на перекрестке дорог, ведущих к подвигам, славе или гибели. Эта песня напомнила ему об этой легенде.

В создании клипа Александру помогали друзья, с которыми он познакомился во время учебы на высших актерских курсах им. Михаила Чехова в Москве. Молодые кинематографисты из команды A.I.P. STUDIO вдохновились этой идеей, и началась работа с использованием искусственного интеллекта и нейросетей. В результате получилось необычное экспериментальное кино.

Работа над видеороликом продолжалась около месяца. На создание одного кадра требовалось от 15 до 20 попыток.

Создателям клипа приходилось использовать фотошоп и ручную работу, чтобы исправлять искажения лиц, удалять лишние пальцы или оживлять «пластмассовые» эмоции, созданные искусственным интеллектом. Для них было важно не показать детали одежды, а передать зрителю ощущение, что их герои — живые люди, которые ради высокой цели шли навстречу неизвестности.

В ближайшее время Александр планирует показать клип специалистам из «Института народов Севера», «Музея Арктики и Антарктики» и «Военно-морского музея Северного флота». А пока певец и кинематографисты ждут отзывов первых зрителей.