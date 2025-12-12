Заслуженный артист РФ Николай Носков приостановил карьеру и отказался от новогодних концертов с корпоративами. Певец, прикованный к инвалидному креслу после инсульта, не выдерживает длинных выступлений, сообщает Mash .

Николай Иванович живет на даче в Подмосковье. Исполнитель хита «Это здорово» передвигается на коляске или с тростью и проходит реабилитацию под наблюдением врачей. Дочь Екатерина навещает отца раз в неделю, а все заботы взяла на себя супруга музыканта.

В 2017 году Носков пережил ишемический инсульт. Он взял перерыв по рекомендации медиков. При этом 69-летний Николай Иванович планирует весной вернуться на сцену.

В мае прошлого года Носкова госпитализировали с воспалением легких и тромбоэмболией на фоне пневмонии. После этого певец продолжал строить планы, учитывая самочувствие.

