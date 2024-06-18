Николай Басков сравнил пение Ольги Бузовой с блеянием козы

Между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым произошел конфликт после премии «МУЗ ТВ». Певец сравнил пение Ольги с блеянием козы, сообщает Lady.mail.ru.

На самой церемонии Басков высказался о длинном платье Бузовой.

«Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью», — пошутил он, намекнув на скандал вокруг ее выступления в Уфе.

Певица на замечание коллеги ответила емко. По ее словам, «если у тебя микрофон в руках и даже если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить».

После мероприятия артист разместил в своей соцсети ролик и подписал его: «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит». Пользователи сети сразу поняли, что таким образом артист намекнул на вокальные данные телеведущей.

За свою подругу вступилась блогер и бывшая жена футболиста Павла Погребняка Мария.