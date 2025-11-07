Николай Басков ответил, почему не пригласил Филиппа Киркорова на день рождения

Басков не пригласил Киркорова на день рождения, потому что улетел на Мальдивы

Недавно Филипп Киркоров поделился с прессой информацией о том, что Николай Басков «зажал» свой день рождения. По словам поп-короля, золотой голос России не стал организовывать торжество в честь своего 49-летия. Басков объяснил причину, по которой Киркоров не был в списке приглашенных, сообщает сайт MK.Ru .

«Он, как всегда, зажал день рождения», — отметил Киркоров и продолжил, что из-за этого решил не дарить давнему другу подарок.

На светском мероприятии журналисты встретили Баскова и напрямую спросили, почему он не позвал Киркорова на праздник. Как выяснилось, у Баскова на это была веская причина.

«Меня просто друзья пригласили поехать на Мальдивы. У моей подруги в это время тоже был день рождения. Поэтому мы уехали большим составом. И Филиппа не взяли», — рассказал Басков.

В то же время артист сообщил о начале подготовки к своему грядущему юбилею. В 2026 году золотой голос России отметит 50-летие. Празднование планируется провести с большим размахом. Вероятно на него будут приглашены и Киркоров, и другие знаменитые коллеги.

Стоит отметить, что недавно Басков поразил публику своим внешним видом. Артист заметно преобразился: он выглядит свежее и моложе, а его улыбка стала по-настоящему голливудской.

Ранее певец признался, что не может представить свою жизнь без книг. Басков заявил, что с удовольствием читает в самолетах и во время отдыха. Чтение помогает ему отвлечься и дать передышку своему голосовому аппарату.

