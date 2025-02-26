Никита Михалков раскритиковал «Анору» с Юрой Борисовым
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Выпускать картину «Анора», где порочат образ всего русского народа, когда идет СВО, неправильно. Об этом заявил режиссер Никита Михалков.
По его мнению, фильм Шона Бейкера «выставляет русских людей в негативном свете».
«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо», — сказал Михалков.
Он также обозначил, что некорректно во время СВО было выпускать и фильм «Переводчик» Гая Ричи, участие в финансировании которого принимала компания «Кинопоиск».
По словам режиссера, доходы от просмотра американских фильмов уходят «в ту страну, которая поставляет Украине ракеты и убивает детей и мужей тех, кто пришел смотреть это кино».
В среду в Красногорске прошел специальный молодежный форум «На государственной службе». В нем приняли участие более 100 молодых госслужащих.
Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия», нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.