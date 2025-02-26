Никита Михалков раскритиковал «Анору» с Юрой Борисовым

Выпускать картину «Анора», где порочат образ всего русского народа, когда идет СВО, неправильно. Об этом заявил режиссер Никита Михалков.

По его мнению, фильм Шона Бейкера «выставляет русских людей в негативном свете».

«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо», — сказал Михалков.

Он также обозначил, что некорректно во время СВО было выпускать и фильм «Переводчик» Гая Ричи, участие в финансировании которого принимала компания «Кинопоиск».

По словам режиссера, доходы от просмотра американских фильмов уходят «в ту страну, которая поставляет Украине ракеты и убивает детей и мужей тех, кто пришел смотреть это кино».

В среду в Красногорске прошел специальный молодежный форум «На государственной службе». В нем приняли участие более 100 молодых госслужащих.

Мероприятие продолжает идею флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы — Россия», нацеленного на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране и саморазвитие на благо общества. Оно предполагает серию встреч с авторитетными спикерами, которые говорят с участниками о геополитике и информационной безопасности.