Никита Михалков пожелал здоровья распространителям слухов о его госпитализации

Народный артист РСФСР Никита Михалков обратился к тем, кто распространяет слухи о его госпитализации. Режиссер заявил, что желает этим людям здоровья, а сам чувствует себя хорошо. Более того, он активно гастролирует, сообщает РБК .

79-летний Михалков отметил, что многие люди искренне переживали, когда он действительно оказался на больничной койке. Однако сейчас слухи распространяют те, кто хочет этого. Режиссер заявил, что только вернулся с гастролей в Воронеже и уже успел записать новый выпуск «Бесогона», который скоро выйдет на экранах.

«А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я, тем не менее, желаю здоровья», — заключил артист.

Супруга Михалкова Татьяна также подчеркнула ТАСС, что ее муж чувствует себя хорошо, несмотря на слухи, которые распространяются в Сети. Ранее сообщалось, что режиссер якобы попал в больницу из-за проблем с сердцем и давлением.