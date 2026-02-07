Невестка Анны Фроловцевой опровергла слух о госпитализации актрисы

Информация о госпитализации звезды сериала «Воронины» Анны Фроловцевой не соответствует действительности. Об этом заявила ее невестка Эльмира Кузьменко, сообщает ТАСС .

По ее словам, сейчас артистка находится дома. Фроловцеву не госпитализировали. Кузьменко отметила, что информация о проблемах со здоровьем артистки является недостоверной.

Позднее сама звезда «Ворониных» в беседе с kp.ru подтвердила, что с ней все нормально. Фроловцева рассказала, что действительно обращалась в больницу, но из-за метеозависимости. Она приехала в медучреждение в дневное время и провела там всего час.

Ранее в СМИ появились сведения, что актрису якобы доставили в больницу с аритмией поздно ночью. Сообщалось, что она провела там якобы несколько дней.

