Невестка Анны Фроловцевой опровергла слух о госпитализации актрисы
Фото - © скриншот
Информация о госпитализации звезды сериала «Воронины» Анны Фроловцевой не соответствует действительности. Об этом заявила ее невестка Эльмира Кузьменко, сообщает ТАСС.
По ее словам, сейчас артистка находится дома. Фроловцеву не госпитализировали. Кузьменко отметила, что информация о проблемах со здоровьем артистки является недостоверной.
Позднее сама звезда «Ворониных» в беседе с kp.ru подтвердила, что с ней все нормально. Фроловцева рассказала, что действительно обращалась в больницу, но из-за метеозависимости. Она приехала в медучреждение в дневное время и провела там всего час.
Ранее в СМИ появились сведения, что актрису якобы доставили в больницу с аритмией поздно ночью. Сообщалось, что она провела там якобы несколько дней.
