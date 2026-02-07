Звезда «Ворониных» Фроловцева оказалась в больнице с нарушением ритма сердца

77-летнюю звезду сериала «Воронины» Анну Фроловцеву госпитализировали в больницу с жалобами на сильную аритмию, сообщает Mash .

Актрисе стало плохо поздно ночью. У нее появилась боль в груди. Приехавшие медики выявили у Фроловцевой сильную аритмию.

Звезду «Ворониных» госпитализировали — она провела в больнице несколько дней. Сейчас актрису уже выписали, она чувствует себя нормально. При этом Фроловцева все еще находится под наблюдением врачей.

Летом 2025 года актрисе провели операцию по удалению раковой опухоли. Она проходила гормональную терапию и химиотерапию.

