«Нет бога, кроме Гога»: Вадим Товстоногов рассказал о творчестве и отце

Доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Вадим Милков-Товстоногов заявил, что в его театральной семье не вызвал большого удивления его выбор музыкальной режиссуры и нельзя сказать, что прославленная петербургская фамилия помогала в творчестве и карьере, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Он (отец — ред.) после репетиции приходил домой отдыхать, а ко второй половине спектакля приезжал в театр, и все знали, что он опять в зале. И если вначале играли спокойно, то потом вдруг оживали — „пришел“. Потому что „нет бога, кроме Гога!“ — так говорили в БДТ», — рассказал Милков-Товстоногов о своем отце, главном режиссере Ленинградского Большого драматического театра имени М. Горького Георгии Товстоногове.

По его словам, Товстоногов сумел развить учение Константина Станиславского: например, обогатил собственными находками разнообразие театральных жанров и сумел создать уникальный учебник для режиссеров и актеров, двухтомник «Зеркало сцены».

Вспоминая отца, Милков-Товстоногов также отметил, что тот отличался пунктуальностью и объективностью, при оценке артистов не обращал внимания на личные отношения, но не понимал нечитающих людей.

