Жители и гости Реутова приняли участие в мероприятиях в парке «Фабричный пруд»

Областное мероприятие «Семья. Лето. Парк» прошло в эту субботу в Реутове. Его участниками стали несколько сотен жителей и гостей города, сообщили в пресс-службе главы наукограда Филиппа Науменко.

«В честь Дня семьи, любви и верности в парках Реутова 6 и 7 июля проходит областное мероприятие „Семья. Лето. Парк“. Сегодня в парке „Фабричный пруд“ пришло несколько сотен жителей. Для них мы подготовили яркую праздничную программу. И, конечно, не обошлось без сюрпризов. Парам волонтеры подарили букеты из ромашек в честь Дня семьи, любви и верности», — отметила заведующая структурным подразделением по развитию парковых территорий Алена Звягина.

Сегодня праздник прошел в традиционном русском стиле. Одним из главных гостей стал известный боксер Алексей Папин. За музыкальную часть отвечал ансамбль русской песни «Славяночка».

Напомним, что 7 июля все встречаемся в Центральном парке. Развлекательные мероприятия в рамках празднования Дня семьи, любви и верности продолжатся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этим летом гостей региона ждут уникальные фестивали и выставки.

«Мы стараемся развивать и поддерживать событийный туризм на территории Подмосковья и рады, что наши музыкальные, литературные, театральные, гастрономические фестивали каждый год привлекают все больше участников и гостей», — сказал Воробьев.