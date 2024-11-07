Немецкий актер Тиль Швайгер приехал на съемки в Белоруссию

Знаменитый актер Тиль Швайгер прибыл в Белоруссию для участия в съемках, сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь .

Немецкий актер примет участие в создании рекламного видеоролика о дрифте. Он прибыл на частном самолете, его встретили в бизнес-терминале минского аэропорта.

Тиль Швайгер широко известен благодаря главной роли в картине «Достучаться до небес». В его фильмографии также можно найти такие работы, как «Бесславные ублюдки», «Красавчик», «Ангел-хранитель», «Гонщики на драйве» и «Министерство неджентльменских дел».

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