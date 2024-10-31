Медиапродюссер рассказал, что такое АI-фильмы

Медиапродюсер и основатель первого в России конкурса AI-фильмов «Myfilm48» Павел Перегудов объяснил, что AI-фильмы представляют собой новое явление, которое стремительно развивается, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Вспоминая мем с Уиллом Смитом, который жадно поедает спагетти, он отмечает, что этот странный видеокадр был создан с помощью одной из первых моделей генеративного искусственного интеллекта и вызвал насмешки у профессионалов кино.

«Сгенерированные изображения подтянулись по качеству до уровня, который не отличить от фотографии. 2024 год закрепляет за собой ключевой год AI-развития в области видео», — заявил эксперт.

На вопрос о прогнозах развития AI-технологий он ответил, что предсказания сбываются. Всего через несколько месяцев после публикации Lionsgate подписала соглашение с компанией Runway для создания кастомизированной модели ИИ.

Перегудов уверен, что скоро зрители увидят сгенерированного Джона Уика. Также он упоминает, что Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров Stability Ai, что также указывает на поворотный момент в развитии ИИ-кино. А также медиапродюссер ожидает значительных новостей в конце 2024 года, связанных с моделью SORA от OpenAI.