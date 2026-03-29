«Не знаю, как дальше жить»: Гуф сообщил о смерти близкого друга

Долматов рассказал о случившемся в соцсетях. Он опубликовал совместное с товарищем фото и признался, что не знает, как жить дальше без Шнайдермана.

«Браточка, я не знаю, как дальше без тебя. Покойся с миром, родной», — написал Гуф.

С покойным дружили многие представители российского шоу-бизнеса. Так, у него в соцсетях есть снимки с Павлом Волей, Бастой и Михаилом Шуфутинским. Бывшая супруга Гуфа, блогерша Айза-Лилуна Ай, также выразила слова соболезнования.

По словам знакомых, Руслан поддерживал теплые отношения с семьей рэпера на протяжении многих лет. Причины смерти Шнайдермана не раскрываются.

Ранее Айза рассказала, как ее третий супруг Степан Кузьменко реагирует на ее теплое общение с бывшим супругом. Она отметила, что он с пониманием реагирует на ситуацию, о ревности никакой речи быть не может.

