Не вызывает опасений: озвучены подробности о состоянии актера Олега Стриженова

Супруга народного артиста СССР Олега Стриженова опровергла слухи о серьезном заболевании мужа. По словам Лионеллы Стриженовой, актер проходил обычное плановое обследование в медицинском учреждении, чувствует он себя хорошо, пишет ТАСС .

По словам Стриженовой, ее муж все обследования прошел успешно, никаких тревожных диагнозов не обнаружено. Состояние его здоровья стабильное и не вызывает опасений.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации актера с ишемическим инсультом. Однако близкий к семье источник эти сведения не подтвердил, уточнив лишь факт пребывания Стриженова в больнице.

Выдающемуся советскому актеру, удостоенному звания народного артиста СССР, 95 лет. За свою впечатляющую карьеру Стриженов создал более 30 кинообразов. Особую известность ему принесли роли в середине 1950-х годов: зрители помнят его блистательное воплощение Артура Бертона в экранизации «Овода» Файнциммера, а также яркую работу в картине Каплуновского «Мексиканец», где он сыграл Хосе Фернандес.