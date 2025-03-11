«Не вижу ни зги»: вдова актера Алексея Баталова заявила, что потеряла зрение

Вдова знаменитого советского актера, народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Баталова (Леонтенко) практически потеряла зрение, это может быть связано с пережитым стрессом из-за мошенничества с недвижимостью, сообщает aif.ru .

Вдова Баталова — бывшая цирковая артистка, танцовщица на лошади, в этом году ей исполнится 90 лет. Она рассказала, что страдает проблемами со зрением.

«У меня от нервов отказало зрение. Вы представляете, я такая здоровая, а ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть», — призналась Гитана Аркадьевна.

Она отметила, что в помощи не нуждается и сама готова помогать, ведь она — сильная и крепкая, как все женщины в России. Вдова актера живет в квартире в центре Москвы вместе с дочерью Марией Баталовой, которая с рождения страдает ДЦП и всю жизнь прикована к инвалидному креслу. Сейчас ей 57 лет.

По словам Гитаны, у Марии все хорошо, ей помогает сиделка, она написала книгу.

Проблемы со здоровьем у вдовы Баталова могли возникнуть на нервной почве из-за действий злоумышленников, которые хотели присвоить ее собственность.

После смерти Алексея Баталова в 2017 году жена и дочь актера едва не лишились недвижимости из-за мошенников — актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина. По данным издания, они «втирались в доверие» к пожилым актерам и охотились за их имуществом. Они утверждали, что были знакомы с Баталовым, и он якобы попросил их присматривать за женой и дочерью.

Так, Дрожжина и Цивин сдали в аренду квартиру Баталовых в Самотечном переулке, а деньги брали себе, также они попытались присвоить их дачу в Переделкине. Однако в итоге пару отправили под суд, а дом в Переделкине оформили на Марию Баталову.