Не только SHAMAN и Мизулина: кто из знаменитостей заключил брак в 2025 году

В 2025 году многие знаменитости из мира искусства, телевидения и блогосферы решили узаконить свои отношения. Этот год запомнился большим количеством свадебных торжеств, официальных регистраций, скромных праздников и совершенно конфиденциальных церемоний, информация о которых стала доступна лишь впоследствии. За 10 месяцев свои отношения узаконили 11 пар, в том числе певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сообщает «ФедералПресс» .

SHAMAN и Екатерина Мизулина

Известный исполнитель SHAMAN и руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина официально оформили свой союз 5 ноября, зарегистрировав брак в Донецке. Для преданных фанатов это событие стало закономерным продолжением их отношений, которые начались после мартовского концерта певца в Москве.

Их знакомство произошло еще в 2023 году, после того как музыкант увидел онлайн-трансляцию с исполнением Мизулиной песни «Я русский». Позднее артист признался, что именно рядом с Екатериной ощутил поддержку после тяжелого бракоразводного процесса. Перед свадебной церемонией пара получила благословение священника, а сама регистрация прошла в скромной обстановке: одинаковые рубашки защитного цвета, темные брюки и лаконичные сообщения в Telegram о заключении брака.

Ксения Бородина и Николай Сердюков

Телеведущая Ксения Бородина связала себя узами брака с предпринимателем Николаем Сердюковым в кругу самых близких людей. Их роман завязался во время съемок реалити-шоу «Последний герой», а в декабре 2024 года в Эрмитаже, у знаменитых часов с павлином, последовало предложение руки и сердца. После регистрации они отправились в совместное путешествие с детьми: сначала в Турцию, затем — на Алтай, где, по словам молодоженов, и зародились их чувства.

Павел Деревянко и Зоя Фуц

Актер Павел Деревянко узаконил отношения с дизайнером Зоей Фуц в символичную дату — 08.08.2025. Впервые об их романе заговорили в 2021 году, однако о свадебной церемонии стало известно только в мае текущего года. Регистрация прошла в Барвихе, для торжественного мероприятия пара выбрала классические образы: элегантное платье с фатой для невесты и темно-синий костюм для жениха.

Ведущим праздничного вечера выступил Михаил Галустян. На сцене блистали группы «Иванушки International» и Uma2rman.

Агата Муцениеце и Петр Дранга

Агата Муцениеце долгое время избегала серьезных отношений после развода с актером Павлом Прилучным, однако в 2024 году ее все чаще видели в компании аккордеониста Петра Дранги. В мае 2025 года музыкант предложил ей руку и сердце, а летом пара объявила о беременности Агаты. В августе состоялась свадебная церемония, и самым трогательным моментом стал выход детей Агаты — Мии и Тимофея, которые преподнесли обручальные кольца.

Дата регистрации брака совпала с днем свадьбы Прилучного и Зепюр Брутян, что вызвало обсуждения в социальных сетях. Однако молодожены заявили, что не придают этому совпадению большого значения.

Настя Ивлеева и Филипп Бегак

Весной популярный блогер Настя Ивлеева и журналист Филипп Бегак расписались в одном из дворцов Крыма, оформленном в стиле 20-х годов прошлого века. На церемонии присутствовали только свидетели. Пара намеренно не разглашала дату торжества, но информация все же просочилась в СМИ, и им пришлось покинуть Ялту раньше, чем планировалось.

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина

Музыкант Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина стали мужем и женой в апреле, но новость об этом появилась только сейчас. Пара не раскрывает подробностей знакомства или обстоятельств свадьбы. По слухам, их свел совместный проект «Фантастика», однако подтверждения этому нет. Известно лишь то, что в 2025 году артисты официально зарегистрировали свой брак.

Виктория Дайнеко и Беркели Овезов

Певица Виктория Дайнеко вышла замуж за предпринимателя Беркели Овезова. Они познакомились через интернет и лишь спустя несколько месяцев встретились в реальной жизни. Свадьба прошла в узком кругу: белое платье невесты, синий костюм жениха и торжественная атмосфера, к которой присоединился известный продюсер Игорь Матвиенко. На церемонии также присутствовали представители прессы.

Мари Краймбрери и Давид Манукян

Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян сыграли свадьбу еще в марте, но об этом стало известно только после публикации Манукяна: он разместил фотографию с подписью «Мечты сбываются». Пара встречалась около года и решила сохранить церемонию в тайне, однако снимок сказал все сам за себя.

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк

Футболист Матвей Сафонов сделал предложение Марине Кондратюк спустя несколько месяцев после знакомства. Несмотря на то, что у игрока оставались обязательства перед предыдущей семьей, пара решила не откладывать свадьбу. Торжество состоялось во Франции в кругу самых близких людей.

Мария Погребняк и Игорь Головинский

Телеведущая Мария Погребняк и бизнесмен Игорь Головинский зарегистрировали свой брак в 2024 году, когда Мария была беременна, но праздничное мероприятие было перенесено. В 2025 году торжество состоялось на Маврикии, хотя подготовка к нему оказалась непростой из-за организационных вопросов. В социальных сетях Мария поделилась кадрами с церемонии — на фоне океана, вместе с мужем и новорожденным сыном.

Александр Устюгов и Аглая Шиловская

Актеры Александр Устюгов и Аглая Шиловская также связали себя узами брака в 2025 году. Праздник прошел в камерной обстановке, без лишней помпы и внимания общественности. Медовый месяц они провели в Таиланде. Информация о беременности Шиловской не подтверждена, однако супруги открыто заявляют, что рождение ребенка входит в их планы. Для обоих это не первый брак.

