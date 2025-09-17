«Не сотвори себе кумира»: Захарова прокомментировала интервью Пугачевой

В интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой»* Пугачева вспомнила о знакомстве с Дудаевым, назвав его «приличным, порядочным и интеллектуальным» человеком. В 90-е годы Дудаев возглавлял чеченских сепаратистов, противостоящих российским федеральным силам, и был ликвидирован 21 апреля 1996 года недалеко от чеченского села Гехи-Чу.

«Я всегда повторяю одну фразу: если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Ничего в этой фразе нет эксклюзивного и особо мудрого. Мудрость заключается в том, что, как написано в Священном Писании — „не сотвори себе кумира“», — отметила Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Она призвала не приписывать людям тех качеств, которыми они не обладают. Не стоит считать, что человек, чья профессия не связана с данной ситуацией, может быть экспертом во всех вопросах.

«Не надо придумывать того, чего нет. Сколько можно повторять человечеству одни и те же ошибки. Вот точно так же поверили в Зеленского. <…> Не надо очаровываться и надо трезво смотреть на вещи. Если человек прекрасно поет или замечательно танцует, это не означает, что он точно также будет разбираться в нашей с вами судьбе. Не сотворите себе кумира!» — заключила дипломат.

* Катерина Гордеева признана в России иноагентом.