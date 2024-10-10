Ведущая скандально известной телепрограммы «Мужское / Женское» Юлия Барановская заявила, что благодаря формату шоу они со вторым ведущим Александром Гордоном могут не сдерживать в студии эмоции, сообщает NEWS.ru .

«Услышав что-то, мы даем ответную реакцию — плачем, смеемся, переживаем, ругаемся, сопереживаем, сочувствуем, любим и ненавидим. И вот это помогает пережить то, что в студии происходит», — сказала Барановская.

По словам знаменитости, она и Гордон не испытывают эмоционального выгорания: не переживают те же чувства, что и во время первых программ в 2014 году.

Барановская также назвала их профессиональный союз с Гордоном «телевизионной семьей». Они «живут в одной студии» 10 лет — звезда назвала эти годы большим сроком.

Ранее шансонье и актер Стас Барецкий заявил, что считает себя первым квадробером в России. Шоумен также признался, что он даже пытался надевать костюм бегемота, но ему больше нравится наряд свиньи.