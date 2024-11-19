«Не могу поверить, что его больше нет»: Минков высказался о скончавшемся Шклярове

Директор театра им. В. Ф. Комиссаржевской Виктор Минков рассказал о талантливом балетном артисте Владимире Шклярове, который ушел из жизни, сообщает газета «Петербургский дневник».

Их знакомство случилось, когда Владимиру было всего 23 года, но он уже успел завоевать признание, исполняя ведущие партии в Мариинском театре. Обладая выдающейся внешностью и талантом, он стал воплощением идеала на сцене.

Успех Шклярова был результатом не только природных данных, но и упорного труда, которого тот не боялся. Минков отметил востребованность балетного артиста на международной арене, где он исполнял как классические, так и современные номера. Его загадочность и недоступность привлекали поклонников, создавая ауру таинственности вокруг него.

Последний раз Минков общался со Шкляровым месяц назад, и теперь директор, просматривая их переписку с большим количеством звуковых и текстовых сообщений, вспоминает о коллеге.

«Я слушаю голос и не могу поверить, что Володи больше нет», — заключил Минков.