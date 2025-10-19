Не хотят иметь общих дел: от актера Трескунова* открестилась его семья

сегодня в 11:32

От актера-иноагента Трескунова* открестились члены его семьи

От актера Семена Трескунова*, который играл в «Ивановых-Ивановых» и других проектах, открестились члены семьи. Они сказали, что не хотят платить за его долги и не желают иметь с молодым человеком общих дел, сообщает Mash .

Трескунов* переехал в испанскую Барселону. После этого у него накопились не оплаченные счета практически на 200 тыс. рублей.

Примерно 70 тыс. рублей молодой человек должен за услуги ЖКХ. Квитанции актер не оплачивал с 2021 года.

Также Трескунов* должен погасить штраф 90 тыс. за нарушение закона об иностранных агентах. Сейчас платить за долги актера приходится членам семьи.

Трескунов* начал играть в кино с 12 лет. Многие знают его по ролям в «Мамах», «Гранде», «Светофоре» и других проектах.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.