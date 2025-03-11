Не будет семьи жениха: Волочкова озвучила подробности о свадьбе дочери

Волочкова заявила, что на свадьбе дочери не будет родителей жениха

Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что не знакома с родителями жениха своей дочери Ариадны. По ее словам, они никак не участвуют в организации свадебного торжества и присутствовать на нем не будут, сообщает The Voice Mag .

19-летняя Ариадна 26 апреля выходит замуж за 23-летнего московского бизнесмена Никиту Григоряна. Вместе пара уже год. Свадебное торжество пройдет в Санкт-Петербурге, в особняка Мясникова.

Волочкова заявила, что сама организует свадьбу дочери. По ее словам, Ариадна самостоятельно выбрала место торжества, но в этом плане старалась быть похожей на мать.

По словам балерины, на торжестве будет мало гостей — всего 25 человек. При этом из звезд отечественного шоу-бизнеса на празднике никто не будет присутствовать.

«Ариадна, наоборот, хочет тихую семейную свадьбу без пафоса», — пояснила Волочкова.

Также балерина уточнила, что не знает родителей Григоряна. По ее словам, они не участвуют в организации свадьбы и даже не придут на нее. По какой причине — Волочкова не знает.

Ранее балерина сообщила, что на торжество будет потрачено не менее 10 млн рублей. Платье для невесты шьет портниха Ирина Волкова, которая создавала наряды и для самой Волочковой.