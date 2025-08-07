Названы пять самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса

На первом месте расположился певец Григорий Лепс, на втором — эпатажный Филипп Киркоров. Третью позицию занял рэпер Егор Крид.

На четвертом месте оказался певец Андрей Григорьев-Аполлонов. На пятом — SHAMAN.

Ранее сообщалось, что в России женщины в среднем выходят замуж в 33,2 года, а мужчины женятся в 35,3. По мнению социолога Юрия Нестеренко, это происходит потому, что образованные женщины ставят профессиональный рост на первое место.