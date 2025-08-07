Названы пять самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса
В пятерку самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса попали SHAMAN и Крид
Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости
«Абзац» перечислил самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса. В подборку попали певцы.
На первом месте расположился певец Григорий Лепс, на втором — эпатажный Филипп Киркоров. Третью позицию занял рэпер Егор Крид.
На четвертом месте оказался певец Андрей Григорьев-Аполлонов. На пятом — SHAMAN.
Ранее сообщалось, что в России женщины в среднем выходят замуж в 33,2 года, а мужчины женятся в 35,3. По мнению социолога Юрия Нестеренко, это происходит потому, что образованные женщины ставят профессиональный рост на первое место.