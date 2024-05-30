Названы 5 лучших ролей умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, прославившаяся благодаря игре в сериале «Моя прекрасная няня», скончалась в ночь на 30 мая после долгой борьбы с раком головного мозга. В дань памяти поклонникам напомнили самые яркие роли звезды, сообщает Life.ru .

В 1991 году на экраны вышла мелодрама «Машенька», снятая по одноименному роману Владимира Набокова. В этой картине Заворотнюк сыграла главную роль, на тот момент ей было 20 лет.

В 2007 году знаменитость перевоплотилась в суперженщину, агента ФСБ и спасительницу мира в боевике «Код Апокалипсиса». Ее героине предстояло противостоять террористу, который украл 4 ядерные боеголовки.

Также артистка появилась в фильме «Наследник» и комедии «Шекспиру и не снилось». В последней ленте Заворотнюк сыграла мошенницу и воровку-домушницу.

Еще зрители знают актрису по фильму «Мамы». Это одна из последних ролей Заворотнюк на большом экране.