Названа сумма, которую Кадышева может получить за концерт в «Лужниках» в Москве

Российская певица Надежда Кадышева, которая поймала вторую волну популярности, вместе с коллективом «Золотое кольцо» готовится собрать стадионный концерт в московских «Лужниках». Если у исполнительницы хита «Широка река» это получится, ее заработок может составить 50 млн рублей, сообщает kp.ru .

Кадышева анонсировала дату концерта на самой большой площадке в Москве — в «Лужниках». Певица собирается собрать стадион поклонников 20 июня 2026 года, и если все билеты будут проданы, то организаторы выберут дату для второго такого концерта. Предварительно известно, что один концерт с полной посадкой в «Лужниках» может принести исполнительнице 50 млн рублей.

На данный момент рекордсменом по стадионным концертам в России является певец Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!». В 2024 году он собрал 3 стадиона подряд, на каждом из выступлений было по 75 тыс. зрителей.

По словам экспертов, стандартный гонорар за стадионный концерт в Москве у популярных звезд стартует от 50 млн рублей. Кадышева в настоящее время выходит на стадионный уровень наряду с рэпером Бастой, певцом Димой Биланом и певицей Анной Асти. У остальных российских звезд стадионные концерты — единичные случаи.

Ранее сообщалось, что молодежь стала слушать Кадышеву и устраивать флешмобы на ее выступлениях.