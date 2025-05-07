Фольклор возвращается: молодежь устраивает флешмобы на концертах Кадышевой

В апреле текущего года в России наблюдался значительный рост интереса к услугам, связанным с народным творчеством. Тенденция подкрепляется и событиями в медиасфере: например, массовыми акциями в поддержку народной артистки РФ Надежды Кадышевой, которые привлекли внимание к народной культуре, особенно среди молодежи, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито Услуги».

За последний год интерес к обучению игре на музыкальных инструментах увеличился на 14%. Особенно заметно вырос спрос на народные инструменты, такие как балалайка, гармонь и домра. В некоторых регионах рост интереса был особенно значительным: в Кирове — на 56%, в Сочи — на 55%, в Уфе — на 53%, в Томске — на 40%, в Ставрополе — на 39%.

Также рост спроса наблюдается в сфере организации праздников и мероприятий: за последний месяц спрос на народные музыкальные коллективы и сольных исполнителей вырос на 9%. Народные мотивы становятся все более популярными в развлекательных программах как на частных, так и на массовых мероприятиях.

В связи с повышенным интересом к фольклору, спрос на преподавателей сценического и народного танца в апреле вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно с этим увеличилось и количество специалистов, предлагающих обучение танцам. Число предложений выросло на 40%.

Наибольший рост интереса к танцам был зафиксирован в Ижевске — в 2,8 раза, Рязани — в 2,7 раза, Омске — в 2,5 раза, Оренбурге — в 2,3 раза и Туле — в 2,1 раза. Кроме индивидуальных занятий, популярностью пользуются выступления профессиональных танцевальных коллективов. Спрос на них увеличился на 12% за месяц.

Интерес к народной культуре растет по нескольким причинам. С одной стороны, это реакция на культурную перенасыщенность, с другой — успех исполнителей фольклорного репертуара, таких как Надежда Кадышева, привлекает молодую аудиторию. В 2025 году этот интерес охватывает образование, досуг и индустрию развлечений, открывая новые перспективы для артистов и педагогов.