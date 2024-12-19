Навка появилась на съемках «Ледникового периода» после бьюти-процедуры

Российская фигуристка Татьяна Навка приняла участие в съемках ледового шоу на федеральном телеканале. Пользователи Сети предположили, что 49-летняя спортсменка появилась в кадре после бьюти-процедуры, пишет Voice .

Пользователи Сети предполагают, что Навка увеличила губы с помощью популярной бьюти-процедуры. Достоверной информации об этом нет, однако поклонники фигуристки считают, что совсем недавно она выглядела немного иначе.

Поклонники фигуристки в комментариях разделились на два лагеря: одни критикуют Навку за преображение, так как считают естественную красоту нежнее, а другие, наоборот, делают комплименты и говорят, какая она красивая.

Сама Навка пока никак не отреагировала на обсуждения своей внешности. В новом «Ледниковом периоде» фигуристка занимает одно из кресел в жюри проекта.