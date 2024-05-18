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Наташа Королева обратилась к публике после того, как вырезали ее выступления

Певица Наташа Королева обратилась к публике после того, как ее выступления вырезали из эфиров двух концертов в Кремле — в честь 50-летия БАМа и Дня Победы. Артистка пригласила зрителей на концерт в доме культуры Пятигорска, сообщает «Царьград».

Ранее Королева и ее супруг Сергей Глушко приехала в санаторий Пятигорска, где они поселились в комфортабельном номере.

Певица отметила, что ждет всех на своем юбилейном концерте с лучшими хитами.

«Будем радовать вас пением и танцами! Оторвемся не по-детски». Наташа Королева Российская певица

Ранее украинцы довели Наташу Королеву до нервного срыва. Артистка подверглась хейту за выступление с георгиевской ленточкой на День Победы.