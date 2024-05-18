Наташа Королева обратилась к публике после того, как вырезали ее выступления
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Певица Наташа Королева обратилась к публике после того, как ее выступления вырезали из эфиров двух концертов в Кремле — в честь 50-летия БАМа и Дня Победы. Артистка пригласила зрителей на концерт в доме культуры Пятигорска, сообщает «Царьград».
Ранее Королева и ее супруг Сергей Глушко приехала в санаторий Пятигорска, где они поселились в комфортабельном номере.
Певица отметила, что ждет всех на своем юбилейном концерте с лучшими хитами.
«Будем радовать вас пением и танцами! Оторвемся не по-детски».
Наташа Королева
Российская певица
Ранее украинцы довели Наташу Королеву до нервного срыва. Артистка подверглась хейту за выступление с георгиевской ленточкой на День Победы.