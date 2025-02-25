Настоящий шок: Семенович рассказала про самый необычный подарок на 8 Марта

Поп-дива поделилась, что часто получала в подарок изделия из ценных металлов и драгоценных камней, а самым неожиданным подарком от ее избранника стал золотой микрофон, усыпанный бриллиантами. Кстати, такой же аксессуар есть только у американских звезд — Бейонсе и Джей Ло.

Еще одним удивительным и запомнившимся подарком на 8 Марта стал сюрприз от поклонника Семенович. Однажды в гримерку к Анне принесли коробку.

«Я была в гримерке, когда решила открыть, то из нее вылетели роскошные бабочки, внутри были цветы и пожелания», — рассказала артистка, не уточнив, что стало с бабочками потом.

Ранее сообщалось, что в России почти вдвое вырос спрос на цветы перед праздниками 23 Февраля и 8 Марта.