Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министр культуры — им стал актер Руслан Чернецкий. Глава государства сказал новому главе ведомства, что у него «нет другого пути», кроме как навести порядок в сфере, сообщает «Пул Первого» .

Лукашенко подчеркнул, что если говорить о сфере искусств, то для белорусов кино стоит на первом месте. По словам белорусского президента, «то, что происходит в нашем кинематографе — это просто позорище, это недопустимо». Лукашенко также подчеркнул, что сейчас в республике фильмы делают хуже, чем в советские годы.

«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере. А люди у нас талантливые, они могут все — и кино снимать, и петь, и танцевать, и прочее», — сказал белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с днем рождения и восхитился ее талантом.