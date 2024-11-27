Лукашенко восхитился талантом российской актрисы Польских

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с днем рождения и восхитился ее талантом, сообщается на сайте президента Республики Беларусь.

Лукашенко отметил, что актриса всю свою жизнь посвятила служению искусству. По его словам, Польских создала множество запоминающихся образов благодаря «таланту, женскому обаянию и неповторимому актерскому стилю».

Президент добавил, что актрису ценят в Белоруссии, так как ее деятельность способствует расширению культурных связей с РФ. Он пожелал звезде здоровья, бодрости и оптимизма.

Советской и российской актрисе Галине Польских 27 ноября исполнилось 85 лет. Звезда снималась в таких кинолентах, как «Дикая собака Динго», «Тени исчезают в полдень», «Я шагаю по Москве», «Контригра», «Любить по-русски».