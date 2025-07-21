Народный артист Татарстана Рэм Урасин вновь покорил сердца каширян

В исполнении известного пианиста прозвучала программа, сотканная им из сонат Доминико Скарлатти, этюдов, полонеза, скерцо и одного ноктюрна Фридерика Шопена.

Блистательная игра маэстро завораживала слушателей, вызывая неповторимые красочные ассоциации и приоткрывая особый мир высокого искусства. Рэм Урасин извлекал все возможности из инструмента, и музейный рояль звучал мощно, густо и поистине волшебно. Зрители не сдерживали своих эмоций: аплодисменты звучали стоя, а в зале царила атмосфера искреннего восхищения.

Многие гости отметили, что почувствовали особую энергию и силу музыки, которая проникала прямо в сердце.

Рэм Геннадьевич под громкие и продолжительные овации еще несколько раз выходил на «бис». Пианист пообещал вернуться и дать новый концерт в ближайшем будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.