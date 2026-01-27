Народный артист СССР Владислав Чернушенко умер в возрасте 90 лет

В Санкт-Петербурге после продолжительной болезни умер выдающийся музыкант Владислав Чернушенко. Он являлся бессменным художественным руководителем Капеллы с 1974 года, был удостоен звания народного артиста СССР, лауреата государственных премий РФ, являлся Почетным гражданином Северной столицы, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Государственную академическую капеллу.

Совсем недавно, 14 января, Чернушенко отпраздновал свой 90-летний юбилей.

Имя Владислава Чернушенко неразрывно связано с целой эпохой в многовековой истории Капеллы. Его влияние на российскую музыкальную культуру поистине неоценимо. Он оставил богатое творческое наследие, во многом определившее направление развития хорового искусства во второй половине XX — начале XXI века.

«Уникальный творец, каждая программа которого трогала души людей. Его безмерное чувство слова и музыки рождало эталонные образцы, повторить которые никому не под силу. Невероятный патриот, любивший свою Родину искренне и незабвенно воспевавший ее в каждом концерте. За полвека служению Капелле Владислав Александрович смог влюбить в хоровую музыку бесчисленное множество людей, которые хотели слышать только его искусство. Владислав Чернушенко — легенда и эпоха мировой культуры, который всю свою жизнь без остатка подарил музыке», — отмечается в сообщении.

Коллектив Капеллы Санкт-Петербурга выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Владислава Чернушенко.

Информация о дате и времени церемонии прощания с маэстро будет сообщена позднее.

