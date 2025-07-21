Наркотики сгубили жизнь: рэпер Матранг нашелся в закрытом московском рехабе

Музыкант и автор хита «Медуза» Алан Хадзарагов (Matrang) полтора года находится почти под круглосуточным наблюдением медиков в московской клинике по лечению наркозависимости. Сейчас рэпера перевели в более закрытый рехаб во Внуково — у артиста почти нет связи с внешним миром, сообщает Mash .

Хадзарагов начал лечиться от пагубного пристрастия в январе 2024 года. Сперва он стал пациентом одного популярного рехаба, после чего прошел там четырехнедельное VIP-лечение за 650 000 рублей. Тогда врачи диагностировали у Матранга не только наркозависимость, но и расстройство психики.

Сейчас музыкант лечится в закрытом «психо-наркологическом коттедже» во Внуково, пишет издание. В нем находятся 25 пациентов — постояльцам позволено сделать лишь один короткой звонок в неделю, они практически полностью изолированы от внешнего мира. Цена на такое лечение начинается от 150 тысяч рублей.

Близкие Матранга считают, что он не выйдет из ребцентра раньше осени 2025 года.