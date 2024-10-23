Нарисовать граффити и сделать аквагрим: активные выходные в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» на 26 и 27 октября подготовили множество различных событий — от мастер-классов по граффити до творческих встреч, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Школьники смогут посетить увлекательные мастер-классы по стринг-арту — созданию картин с помощью нитей, сборке кинохлопушки и аквагриму.

Всех желающих на занятии по актерскому мастерству опытные педагоги научат основам сценического движения и речи. Участникам танцевального мастер-класса покажут, как чувствовать ритм и музыку. На занятии «Пой как звезда!» можно будет освоить основы вокала.

26 октября на площадке «Театр Гонзаги» состоится насыщенная художественная программа — гости смогут полюбоваться работами художников по свету и вдохновиться на создание собственных картин.

26 и 27 октября в 12:00, 14:00 и 16:00 будет художественная анимация с песком, в 13:00 и 15:00 — световое арт-шоу. В 17:00 художник-постановщик кинопарка «Москино» Сергей Февралев проведет творческую встречу.

В кинотеатре «Москино кинопарк» 26 октября зрителям представят балет Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона», стоимость билета — 500 рублей. В репертуаре также: приключенческий блокбастер «Огниво» и фильм «Руки вверх!». Стоимость билета — от 250 рублей.

На центральной площади кинопарка состоится фестиваль «Арт. Фото. Кино», в рамках которого можно будет нарисовать граффити и скетчи, сделать шарж, посетить тематические фотозоны. Еще будут работать выставка и маркет для скульпторов, художников и фотографов.

Вход в кинопарк осуществляется по билетам, которые можно приобрести онлайн (оплата наличными не предусмотрена). Стоимость билета для взрослого — 600 рублей, для ребенка младше 18 лет — 350 рублей.