«Нам покер»: в Петербурге снимают комедию про нелегальный бизнес

Генеральный продюсер готовящейся к выходу на экраны комедии «Нам покер» и Black Box Production Константин Маньковский заявил, что при помощи разницы в характерах двух главных героев-братьев создатели стремятся показать настоящую родственную близость, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Похождениями двух братьев мы хотели показать глубину, немного оживить, раскрасить сериал. Через тернии, через свои приключения и попытки заработать деньги на открытии собственного казино братья обретают друг друга и становятся настоящей семьей», — сказал Маньковский.

По сюжету, сводные братья открывают нелегальный игорный бизнес у себя в квартире, но затем сотрудник ОБЭП требует включить его в долю.

Атмосфера Петербурга добавляет красок в кадры сериала, а актрисе Александре Бортич пришлось для роли в нем несколько недель учиться ловко раздавать карты. Режиссер фильма — Рустам Ильясов. Это первая в России киноработа про казино и покер.