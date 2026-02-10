Налоговая закрыла издательство Зыгаря* и Долина* в столице
Фото - © Кинокритик Антон Долин/РИА Новости, Владимир Трефилов
Издательство журналиста Михаила Зыгаря* и кинокритика Антона Долина* закрыла московская налоговая, сообщает Mash.
Журналист Ирек Биккинин* уведомил столичную налоговую, что больше не директор издательства «Тенес»**. Других сотрудников там не выявили, поэтому юрлицо решили ликвидировать.
Издательство было последним действующим бизнесом Зыгаря* и Долина* в РФ. Слухи о его закрытии ходили с 2023 года. Сразу после отъезда журналиста и кинокритика из РФ и получения ими статуса иноагентов издательство лишилось госконтрактов
В 2024 году владельцы компании дистанционно обновили документы и издательство формально продолжило свою работу.
*Признаны на территории РФ иноагентами.
**Организация включена Минюстом России в список иноагентов.
