Накладки на грудь и бизнес-класс: Bearwolf 10-кратно подняла цену за выступления
Исполнительница Bearwolf (Валерия Василевская) подняла стоимость выступления практически в 10 раз за год: раньше цена составляла 350 тыс. рублей, а теперь — 3 млн рублей. За эту сумму заказчик получит на одну песню больше, чем до повышения цены, сообщает SHOT.
30-минутное выступление Bearwolf стоит 3 млн рублей. За это время Василевская споет 9 песен.
Для приезда на выступление артистка требует покупать ей билеты в бизнес-класс самолета — на «Победе» она лететь не хочет.
Bearwolf предъявляет строгие требования и к водителям. По городу ее должен возить выспавшийся человек со стажем вождения минимум 6 лет.
Есть и необычные требования: в гримерке, например, должны быть силиконовые накладки на грудь.
Певица выступала на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге 29 июня. Мероприятие посетили примерно 100 тыс. человек.