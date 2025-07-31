Накладки на грудь и бизнес-класс: Bearwolf 10-кратно подняла цену за выступления

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Певица Bearwolf подняла стоимость выступления почти в 10 раз за год

Исполнительница Bearwolf (Валерия Василевская) подняла стоимость выступления практически в 10 раз за год: раньше цена составляла 350 тыс. рублей, а теперь — 3 млн рублей. За эту сумму заказчик получит на одну песню больше, чем до повышения цены, сообщает SHOT .

30-минутное выступление Bearwolf стоит 3 млн рублей. За это время Василевская споет 9 песен.

Для приезда на выступление артистка требует покупать ей билеты в бизнес-класс самолета — на «Победе» она лететь не хочет.

Bearwolf предъявляет строгие требования и к водителям. По городу ее должен возить выспавшийся человек со стажем вождения минимум 6 лет.

Есть и необычные требования: в гримерке, например, должны быть силиконовые накладки на грудь.

Певица выступала на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге 29 июня. Мероприятие посетили примерно 100 тыс. человек.