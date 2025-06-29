Волнительный праздник молодости: как прошли «Алые паруса» в Петербурге

Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге собрал около 100 тысяч ребят

28 июня Санкт-Петербург вновь принял легендарный праздник выпускников «Алые паруса» — грандиозное шоу мирового масштаба. На Дворцовой площади собралось около 100 тыс. бывших школьников из Северной столицы и Ленобласти, других регионов РФ и даже из-за рубежа.

В качестве почетных гостей присутствовали более 500 ребят из ДНР, в том числе из Мариуполя — города-побратима Петербурга. Кроме того, на праздник были приглашены выпускники из Белоруссии, Абхазии, Молдавии, Узбекистана и Киргизии, а еще Венесуэлы, Вьетнама, Кубы и стран Африки.

Концертная программа

Фото - © РИАМО Фото - © РИАМО Фото - © РИАМО Фото - © РИАМО

Красочное шоу началось с концерта. Его словами напутствия ребятам открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«„Алые паруса“ — это праздник выпускников всего мира! Этот праздник дарит вам Россия! В России живут смелые, добрые и искренние люди!» — заявил Беглов.

Затем он традиционно ударил в корабельную рынду.

На сцене перед выпускниками выступили Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, «Агата Кристи» и «Иванушки International». Ведущими праздника стали Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Концертная программа пришлась по душе даже самому искушенному зрителю.

От выступления к выступлению тонкой нитью проходила главная мысль праздника — рассказ о качествах, которые ведут человека к победе. Это вера, надежда, любовь, смелость, сила воли, мудрость и сохранение исторической памяти. Раскрыть задумку также помогла интерактивная сцена, превратившаяся в гигантское окно, — взгляд в будущее выпускников.

Водно-пиротехническое шоу

Фото - © РИАМО

В 00:40 действо перенеслось в акваторию Невы — там состоялось водно-пиротехническое шоу. Небо озарил грандиозный салют всех цветов радуги. Кроме того, ярким огнем горели Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова.

Центральным элементом стало появление белоснежного брига «Россия» с алыми парусами. В этом году у парусника был новый маршрут: он стартовал от Сенатской площади, вошел в створ Дворцового моста, проследовал вдоль Дворцовой набережной, развернулся на 360 градусов под гимн России, затем прошел к Троицкому мосту.

Не забыли и о самой ужасающей странице в истории страны — Великой Отечественной войне, в том числе блокаде Ленинграда. Зрители услышали пронзительные слова «Темной ночи». А под «Катюшу» с Троицкого моста были выпущены сотни залпов из одноименных установок РСЗО — одного из самых главных символов Великой Победы.

В 2025 году «Алые паруса» отмечают 20-летие со дня возрождения. Так, в 2005 году праздник выпускников решено было вновь проводить по инициативе акционерного банка «Россия», властей города и «Пятого канала».