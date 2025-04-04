Нагиев в сериале «Актерище» исполнил хит Боярского «Все пройдет»

В пресс-службе Kion рассказали, что в сериале «Актерище» режиссера Дмитрия Невзорова актер Дмитрий Нагиев спел песню «Все пройдет» Михаила Боярского, сообщает Газета.ru .

Сериал рассказывает о глубокой мужской вражде. В съемках приняли участие Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. Артисты в главных ролях совместно с известной группой «Моя Мишель» исполнили заглавную песню сериала.

Совместно с солисткой группы Татьяной Ткачук Нагиев исполнил шлягер. Хор детской музыкальной студии «Белый Пароход» и Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra сопровождали запись песни.

Отмечается, что режиссер Невзоров участвовал также в создании сериалов «Дядя Леша» и «Свободные отношения».

24 марта в кинотеатре «Октябрь» прошел премьерный показ комедийного сериала «Актерище», событие посетил исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев.