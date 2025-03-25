Премьерный показ сериала «Актерище» посетил исполнитель главной роли Нагиев

«Как режиссер, я всегда иду за историями, за эмоциями людей. Поэтому для меня, то что этот сериал абсолютно реально. Но при этом он получился очень злободневным. На показе первой серии на фестивале мы сами удивились тому, какой она нашла отклик у зрителя», - сказал журналистам режиссер и сценарист Дмитрий Невзоров.

По сюжету произведения, Дмитрий Нагиев играет популярного киноактера. В его жизни все складывается прекрасно. Но один блогер обрушивается на него с разгромной критикой.

Актер решает приехать в его родной город и убедить удалить то видео. Между ними возникает перепалка, переходящая в драку. И вот в интернете есть еще и видео избиения блогера популярным актером за критику.

В широкий прокат сериал из восьми эпизодов выйдет 1 апреля.